فيديو وصور.. بـ"جلباب أبيض وأصفر وتوكتوك" هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلون بحنتهم

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة الشابة هنادى هاني مهنا أمس الجمعة بليلة حنتها، وحرصت هنادي على مشاركة جمهورها احتفالها بليلة الحنة، وقامت بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات عبر خاصية الاستوري من خلال صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وحرصت هنادي في ليلة الحنة على عمل ديكور يتسم بالطابع الشعبي، من الديكور والإضاءة والخلفية، الذي كان يظهر خلالها توكتوك، إضافة إلى إنها ارتدت جلباب بلدي ذات لون أبيض، وعريسها الفنان أحمد خالد صالح ارتدى جلباب بلدي أيضا ولونه أصفر.

حنة هنادي هاني مهنا

واحتفلت الفنانة هنادي هاني مهنا بعقد قرأنها على الفنان أحمد خالد صالح، وذلك منذ أسبوع مضى داخل إحدى قاعات مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، في حضور عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين فقط.

حنة هنادي هاني مهنا

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وكان أعلن الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي هاني مهنا، خطبتهما في خلال شهر ديسمبر الماضي، وكان حفل الخطوبة عائلي اقتصر على أسرتهما فقط.

حنة هنادي هاني مهنا

يذكر إن الفنانة هنادي هاني مهنا والفنان أحمد خالد صالح اجتمعوا سويا في مسلسل "الفتوة"، اللذان شاركا في بطولته إلى جوار الفنان ياسر جلال، وعرض في المارثون الرمضاني الماضي، وكانت تجمعهما قصة حب في خلال الأحداث.