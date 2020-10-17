أحمد خالد صالح وجها لوجه أمام يحيى الفخراني في "نجيب زاهي ذركش"

رنا صلاح الدين - تعاقد الفنان الشاب أحمد خالد صالح على الإشتراك في بطولة مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، الذي يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني، والمقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد خالد صالح تصوير دوره بداية من الأسبوع المقبل، وذلك في الديكورات التي بنيت خصيصا من أجل المسلسل.

مسلسل "نجيب زاهي ذركش" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان يحيى الفخراني كلا من الفنانين، أنوشكا، وهالة فاخر، ورنا رئيس، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، وشيرين، وأحمد خالد صالح، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، ومحمد محمود، وآخرين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، ويخرجه شادي الفخراني، وتدور أحداث المسلسل حول محامي لديه 4 أبناء ، يجسد شخصيته الفنان يحيى الفخراني، ويدخل في صراع مع أبنائه بسبب جهودهم، والعمل انطلق تصويره خلال الأسبوعين الماضيين.

يذكر إن الفنان أحمد خالد صالح يقوم حاليا بتصوير باقي مشاهده في مسلسل "أنصاف مجانين"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.