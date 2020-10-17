يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عرض "ريسايكل" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، و ذلك غدًا، الأحد، في تمام الثامنة والنصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث يقدم العرض يومياماعدا الثلاثاء.
جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشة الارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سماإبراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت أثناء جائحة الكورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.
"ريسايكل" يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاستكشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. عرض ريسايكل على مسرح الطليعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.