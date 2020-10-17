في ذكرى وفاته.. نجوم اعتاد يوسف وهبي العمل معهم

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير يوسف وهبي، الذي يعتبر أحد الرُوَّاد الأوائل في مجالي السينما والمسرح في مصر والوطن العربي، فهو رحل عن عالمنا بجسده ولكن ما زالت أعماله خالده في أذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي على مر العصور.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" خلال السطور الآتي لمتابعيها نجوم اعتاد يوسف وهبي العمل معهم:

لكل نجم طاقم عمل محدد من الممثلين يرتاح في العمل معهم في أغلب أعماله بسبب التناغم والتفاهم

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بينه وبينهم نتيجة اعتيادهم علي العمل معًا، وكذلك كان الحال بالنسبة ليوسف وهبي الذي اعتاد العمل مع مجموعة من الممثلين في معظم أفلامه ومسرحياته وكان معظمهم من أعضاء فرقة رمسيس المسرحية منهم أمينة رزق وفاخر فاخر ومحمود المليجي وحسن البارودي وسراج منير وغيرهم.

في عام 1926م جاء يوسف وهبي فتاة عمرها 16 عامًا وامرأة تكبرها في السن، كانت

الفتاة الشابة تدعى أمينة رزق والمرأة هي خالتها أمينة محمد، فوافق وهبي علي ضمهما إلى فرقة رمسيس، وكان يرى أن حجم أمينة رزق وصغر سنها يؤهلانها لتأدية دور ابن القيصر المريض (ألكسي) في مسرحية راسبوتين، فكان أول دور تؤديه هو دور رجل، وأوكل يوسف وهبي إلى مختار عثمان مهمة تدريبها علي الدور.

ومنذ ذلك الحين شاركت أمينة رزق يوسف وهبي مسيرته الفنية، فشاركت معه في عشرات المسرحيات وفي 11 فيلمًا وهي أولاد الذوات، الدفاع، ساعة التنفيذ، عاصفة على الريف، أولاد الفقراء، الطريق المستقيم، برلنتي، يد الله، كرسي الاعتراف، مال ونساء، الاستعباد.