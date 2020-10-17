تفاصيل أغنية تامر حسني "فجأة" في ألبومه الجديد

رنا صلاح الدين - يقوم الفنان تامر حسني حاليا بوضع اللمسات النهائية في ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان "خليك فولاذي"، والمقرر طرحه في خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلم موقع الخليج 365 من مصادره المقربة من الفنان تامر حسني، إنه سيطرح خلال الألبوم أغنية تحمل عنوان "فجأة"، ويتعاون خلالها مع الشاعر الغنائي محمد عاطف، ومن ألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف.

وأضافت مصادرنا وأكدت إن تامر حسني اختارالأغنية لرؤيته إن كلماتها تحمل موضوع يرى إنه سينال إعجاب الجمهور، مشيرين إلى إن الأغنية تنتمي إلى طبيعة أغاني الرجوع للحنين.

يذكر إن الفنان تامر حسني طرح مؤخرا أولى أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وهي أغنية "مبطلناش إحساس"، وهي من كلمات محمد القياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.