خالد جلال يعرض "سينما مصر" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

رنا صلاح الدين - يسافر فريق عمل مسرحية " سينما مصر " للمخرج خالد جلال اليوم السبت إلي مدينة الإسكندرية، وذلك لإرتباطهم بعرض المسرحية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي، علي خشبة مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية.

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدًا.

مسرحية "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال، وبطولة غادة طلعت، وإيمان غنيم، وعمرو كمال بدير، وبسمة ماهر، ‏ورباب القعيد، وربيعة رفيع، ومايا ماهر، وريهام الشنوانى، وشيماء عباس، ومحمد ‏عبده، وهالة مرزوق، وأحمد فوزى، ومروة عيد، وباهر النويهى، ونورهان ‏المرحومى، ونيهال فهمى، وحسن عبد الله، وريهام محيى، وزياد زعتر، ومحمد ‏عربى، وأمل إميل، ومحمد ماضى، وبسنت صيام، ورامى عبد المقصود، ‏وإيمان الشريف، وأميرة أبو زيد، وأميرة رضا، وأحمد الحسينى، ومريم الجندى، ‏وآلاء على، ومنار الشاذلى، وحبيبة حاتم، وفاروق قاسم، وأحمد سعد والى، ورنا ‏خطاب، وفرح عنانى، وخليفة سمير، ومها حمدى، ويسرا كرم، ودينا السيد، ومحمد ‏عبد الظاهر، ومعتصم عبد العزيز، ورأفت زين، وأحمد يحيى، وإبراهيم صابر، ‏ونيفين بطرس، وشريف عبد ربه، وعمرو بهى، ودلال الخميسى، وأمير الحسينى، ‏وخالد الشامى، وخالد إبراهيم، وسيف الديب، ورحاب نصر، وإبراهيم طلبة، وبلال ‏على، وهيثم حسام، وسلمى خطاب، وميشيل ميلاد، وعلاء النقيب، وصالح عبد ‏النبى، ومحمد كامل، ونهى جابر، ومحمود الفرماوى، ودينا عماد، وعبد الله التهامى، ‏وعبير طنطاوى، وشيماء منصور، ومن أشعار عماد عبد المحسن، ‏وألحان منار الشاذلى.