فيديو.. نتفليكس تجذب 48 مليون مشاهد بهذا المسلسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة "نتفليكس" للترفيه عن أكثر عمل درامي خاص بها مشاهدة في عام 2020، والذي تخطى عدد مشاهداته أكثر من 48 مليون مشاهد.

وذكرت نتفليكس، في منشور عبر حسابها على موقع "تويتر": "في أول 28 يوما فقط، كان هناك 48 مليون مستخدم على موعد مع الممرضة ريتشد".

وتابعت: "هذا يجعل مسلسل ريتشد، أكبر موسم أصلي من إنتاجاتنا مشاهدة في هذا العام".

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ومسلسل "ريتشد" مقتبس عن رواية كين كيسي لعام 1962 تحت اسم "أحدهم طار فوق عش الوقواق"، وتم تصنيفه على أنه مسلسل إثارة نفسي، من بطولة سارة بولسون.

تدور أحداث "ريتشد" حول الممرضة، ميلدريد ريتشد في عام 1947، حينما وصفت للعمل في مستشفى نفسي شمال كاليفورنيا، لبدء تجارب جديدة ومقلقة على العقل البشري في مهمة سرية.