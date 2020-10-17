شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يقدم مسرحية"سينما مصر"بمسرح سيد درويش بالإسكندرية..اعرف أيام العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يسافر فريق عمل مسرحية " سينما مصر " للمخرج خالد جلال اليوم إلي مدينة الإسكندرية حيث سيتم عرض المسرحية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية ".

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدًا.

Advertisements

العرض رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن ‏وألحان منار الشاذلى وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا ‏فهمى، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ‏ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنوانى، وشيماء عباس ومحمد ‏عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزى ومروة عيد وباهر النويهى ونورهان ‏المرحومى ونيهال فهمى، وحسن عبد الله وريهام محيى وزياد زعتر ومحمد ‏عربى وأمل إميل ومحمد ماضى.

إضافة إلى بسنت صيام ورامى عبد المقصود، ‏وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسينى ومريم الجندى ‏وآلاء على ومنار الشاذلى وحبيبة حاتم وفاروق قاسم، وأحمد سعد والى ورنا ‏خطاب وفرح عنانى وخليفة سمير ومها حمدى ويسرا كرم، ودينا السيد ومحمد ‏عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز، ورأفت زين وأحمد يحيى وإبراهيم صابر ‏ونيفين بطرس وشريف عبد ربه، وعمرو بهى ودلال الخميسى وأمير الحسينى، ‏وخالد الشامى وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر، وإبراهيم طلبة وبلال ‏على وهيثم حسام وسلمى خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد ‏النبى ومحمد كامل ونهى جابر، ومحمود الفرماوى ودينا عماد وعبد الله التهامى ‏وعبير طنطاوى وشيماء منصور‎