شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من وفاة روندا فليمنج عن عمر يناهز الـ 97 عاما..تعرف على صافى ثروتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء خبر وفاة نجمة هوليوود الشهيرة روندا فليمنج صادم لقطاع كبيرمن المعنيين بالسينما حول العالم، حيث تعد النجمة الراحلة واحدة من أهم إيقونات عالم هوليوود ، حيث بدأت مسيرتها الفنية عام 1940 و استمرت حتى 2000 .

والسؤال الذى يشغل بال الكثير من محبى و عشاقى نجوم هوليوود بعد إعلان وفاتهم يكون عادة عن " ثروتهم " ، واليوم نكشف عن صافى ثروة النجمة الراحلة روندا فليمنج الذى توفيت مؤخرا عن عمر 97 عام .

حسب التقارير المتداوله وصلت ثروة روندا فيلمنج الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى الى 10 ملايين دولار أمريكى .

يذكر أن توفيت الممثلة الأمريكية روندا فليمنج عن عمر 97 عاما فى سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وأكدت مساعدتها الشخصية، كارلا سابون لمجلة (فارايتي) يوم الجمعة وفاة الممثلة الأمريكية التى قدمت أعمالا سينمائية عديدة من بينها مثل "Spellbound" عام 1945 و"Gunfight at the OK Corral" فى 1957.

وبشعرها الأحمر الملفت وعينيها الخضراوان، أُطلق على فليمنج لقب "ملكة التكنيكولور"، وهو اللقب الذى اشتهرت به أيضا صهباء أخرى فى هوليوود، مورين أوهارا.

وأشار هذا اللقب إلى حقيقة أنه مع الاختفاء التدريجى للأبيض والأسود فى السينما، تألقت فليمنج بلون شعرها وعيناها فى كل مشهد من المشاهد التى ظهرت فيها.

وحصلت فليمنج، التى ولدت فى لوس أنجلوس عام 1923 ، على أول دور رئيسى لها حين كانت فى أوائل العشرينيات من عمرها، فى فيلم "Spellbound" للمخرج ألفريد هيتشكوك، وشاركت فيه البطولة إنجريد بيرجمان وجريجورى بيك.