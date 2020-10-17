شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم : كتالوج الزوج بطيخ وجوازاتى الاثنين كانت " قرعة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجمة نيللى كريم قد فسخت خطوبتها من رجل الأعمال عمرإسلام ، بعد قصة حب قصيرة لم تتوج بالزواج.

حيث أكدت نيللى كريم خلال استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" الذى يذاع على قناة ‪dmc،

أنها لن تفكر في الزواج مرة أخرى، قائلة "مش عاوزة أتجوز تاني أنا خلاص كرهت الرجالة وقررت أعيش لنفسي ومع نفسي"،

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وأضافت نيللى كريم فى حديثها قائلة: "الجواز ملهوش كتالوج الجواز زى البطيخ جوازاتى الاثنين كانت قرعة"، ثم سألتها الإعلامية وفاء الكيلانى هل الطلاق بسبب الخيانة، لترد نيللى قائلة:" أكيد حصل خيانة بس الزواج مراحل وبعقد استحمل كتير و بعد كده اقول كفاية و الطلاق بسبب اختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة".

يذكرأن نيللى كريم قدمت آخرأعمالها مسلسل بـ100 وش، بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.