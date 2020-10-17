شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتعاون مع الشاعر محمد عاطف بأغنية فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشاعر محمد عاطف أنه يتعاون في ألبوم النجم تامر حسنى بأغنية جديدة تحمل اسم "فجأة" وتقدمه بشكل مختلف وجديد وتنتمى إلى طبيعىة أغانى الرجوع للحنين، من ألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف كما قال عاطف لـ"الخليج 365" .

وأضاف أنه سعيد بالعمل مع نجم كبير بحجم تامر حسنى ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور لأنه يعتبرها قريبة جدا من قلبه .





ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها محمد عاطف مع تامر حسني، حيث تعاونا من قبل في ثلاث أغانى هى أغنية "دايب"، والذى قدمها فى ألبوم "قرب كمان"، و"وبعدين" من فيلم " الحرب العالمية الثالثة"، وأغنية "180 درجة".





وطرح النجم تامر حسنى، أغنية "مبطلناش إحساس" أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذى" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وهى من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس.

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وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، تخططت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

وكانت أخر أعمال الشاعر محمد عاطف أغنية "محتاج سنة" الذى طرحها النجم احمد جمال وحققت نجاح كبير، وهى ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى، مع نغمات الريتم المقسوم، وتحمل فى وصفها ومضمونها قصة حب حقيقية.