السبت.. محمد يحيى يقدم حفلًا ببيت الهراوي

يقيم بيت العود العربى التابع -لقطاع صندوق التنمية الثقافية- بمقر بيت الهراوي خلف الجامع الأزهر، في السابعة مساء السبت القادم 24 أكتوبر، حفل الفنان محمد يحيى وفرقته الموسيقية.
ومن المقرر أن يقدم "يحيى" مجموعة من مؤلفاته الخاصة على آلة "الساز"، وأيضاً من مؤلفات الفنان الكبير "نصير شمه"، بالإضافة إلى مجموعة من أعمال فيروز والرحبانية، ومجموعة من الأغاني والموسيقى المصريةوالعربية.
يُذكر أن "يحيى" تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، ثم تخرج من بيت العود، ويعمل به الآن أستاذ لآلة "الساز"، وعضو بأوركسترا بيت العود العربي.. شارك في العديد من المهرجانات منها: مهرجان أبو ظبي للموسيقى الكلاسيكية (2008)، ملتقى العود الأول (2010)، وقدم العديد من الحفلات كصوليست فيبيت العود، ساقية الصاوي، قصر الأمير طاز وغيرها من المراكز الثقافية.
تُعد آلة "الساز" تطور للعود الفرعوني الذي ظهر علي الجداريات في الأسرة 18 ق.م في الدولة الحديثة، كان يوجد منه نوعان: ذو رقبة قصيرة، وأخر ذو رقبة طويلة، ثم تطورت الآلة في الحضارة الفارسية، وأنتشرت في بلاد الشام، وينحدر "الساز" من عائلة الآلات الوترية وتُشبه في الشكل آلة العود ولكن حجم الصندوق المصوت أصغر ورقبته طويلة وصوتها معدني نسبياً، وذلك لإعتمادها على الأوتار المعدنية.
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