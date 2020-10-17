نتفلكس تعلن موعد عرض الفيلم الوثائقي عن مقبرة سقارة

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت منصة “نتفلكس” عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، البرومو الدعائي الرسمي لفيلم Secrets of the Saqqara Tomb، وهو عمل وثائقي جديد عن مقبرة سقارة، والمقرر عرضه يوم 28 أكتوبر القادم.
يتبع هذا الفيلم الوثائقي فريقًا من علماء الآثار المحليين الذين لم يسبق لهم استكشاف الممرات والأعمدة والمقابر من قبل، ليجمعوا معًا أسرار أهم اكتشاف في مصر منذ ما يقرب من 50 عامًا في سقارة.
ويتضمن الفيلم اكتشاف مقبرة للكاهن واح – تي، لم يتم فتحها منذ 4400 عام، فيحاول علماء الآثار المصريون فك شفرة تاريخها، حيث تتميز بألوانها، وتعود لأحد كبار الموظفين في عهد الأسرة الخامسة ويدعى واح – تي.
ويرى العلماء خلال الاكتشاف كتابات على الجدران تشير لإسم واح – تي تأكيدًا منه إلى أن هذه المقبرة تعود له، كما يجدون تماثيل لصاحب المقبرة وأسرته.
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