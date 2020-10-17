نيللي كريم تبكي على الهواء وتتحدث عن الخيانة وشكوك حول انفصالها عن خطيبها

متابعة بتجـــــــــــرد: حلت النجمة نيللي كريم، ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” الذي تقدمه على قناة ‪dmc‬، حيث قالت إنها مصرية بنسبة كبيرة جدًا، مشيرة إلى أن شقيقها هو الذي تظهر عليه ملامح “الخواجات” بسبب والدتهما الروسية.

وأضافت أنها لم تذهب إلى بلد والدها منذ فترة كبيرة ولكنها تملك أقارب من ناحية والدها كثيرًا، موضحة أن أقارب والدتها لم يتبق منهم الكثير.

ودخلت في نوبة بكاء بعد عرض تقرير بصوت وفاء الكيلاني عن الصدفة في حياتها لتؤكد أن سبب بكائها هو تقديم شريط حياتها بصوت حساس، وتابعت قائلة :”صعبت عليا نفسي لكن كنت مبسوطة”.

وكشفت عن تفاصيل طفولتها، قائلة: “كنت بزوغ من المدرسة وأروح السينما”، معقبة: “كنت باخد الفصل كله ونروح نتفرج”.

وأضافت الجينات المصرية ليها تأثير وعشان كدا “أيوووه” غلب “خراشو” عندي، معقبة: “رجعنا إسكندرية بعد ما والدي خلص دراسة في روسيا.. بس هما رجعوا وأنا كملت ثانوي عام هناك.

وتابعت: “أول ما رجعت مصر حسيت بالغربة.. بس بعد كدا اتعودت”، قائلة: “دخلت أكاديمية الفنون كنت عاوزه أدرس إخراج مسرح واجهتني صعوبة جداً في لغتي العربية كانت وحشة جداً والدكاترة كانوا بيسعدوني عشان أتعلم عربي”.

وأوضحت: “بعد رجوع والدي مصر أصيب بالسرطان”.

وقالت نيللي إنها دائماً كانت تفضل دروس الباليه: “كنت بحب أدي أصحابي في المدرسة دروس بالية.. كنت بحب أبقى مدرسة”، وتابعت: “مكنتش بحب لعب العيال، اتحرمت في طفولتي من الشقاوة”.

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وأكملت: كنت بعمل اللي بحبه وأنا طفلة وعشان كدا مكنتش بحس إن في أي حاجة فاتتني.. اشتغلت من وأنا صغيرة ولما كبرت محستش إني اتحرمت من حاجة”.

ثم سألتها الإعلامية وفاء الكيلانى هل الطلاق بسبب الخيانة، لترد نيللي قائلة: “أكيد حصل خيانة بس الزواج مراحل وبقعد استحمل كتير وبعد كده أقول كفاية والطلاق بسبب اختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة”.

ثم سألتها الكيلاني، الجوازة الجاية هتلبسي بدلة رقص لزوجك، لترد عليها نيللي: “مش عاوزه أتجوز تاني أنا خلاص كرهت الرجالة وقررت أعيش لنفسي ومع نفسي”.

وأثار تصريح نيللي في ذهن الجمهور سؤالًا حول انفصالها عن خطيبها عمر إسلام؟، الذي ارتبطت به في بداية هذا الصيف، وأعلنت الخبر عقب انتهاء شهر رمضان الماضي 2020، ونجاح مسلسلها الكوميدي “بـ100 وش”.