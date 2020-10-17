فيديو.. ما سبب بكاء نيللي كريم على الهواء؟

انهارت الفنانة المصرية نيللي كريم في البكاء على الهواء، خلال استضافتها، الجمعة، ببرنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على فضائية "DMC".

ودخلت الفنانة في نوبة بكاء بمجرد أن انتهت المذيعة من عرض مقدمتها التي تتضمن لمحات من مشوارها.

وعندما سألت وفاء عن سبب البكاء أجابتها أن صوتها مؤثر جدا.





وأضافت أنها بعد دخولها إلى معهد الفنون لم تشعر بالغربة، حيث التحقت بدار الأوبرا المصرية، وحينها جاء الكثير من الروس إلى دار الأوبرا من أجل التطوير.

وكشفت نيللي كريم عن زواجها دون علم أسرتها عندما كان عمرها 17 عاما، وكان الفارق العمري بينها وبين زوجها الأول 10 سنوات.

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وقالت: "تزوجت بعد وفاة والدي بـ6 شهور، وعندما علمت أمي صرخت بالروسي، واستمر هذا الزواج 9 سنوات"، وكان زواجها الثاني بشكل سريع.





واعترفت نيللي بأنها تعرضت للخيانة قائلة "أكيد حصل خيانة، لكن الانفصال نتيجة تغير في المشاعر، وعدم وجود تفاهم في أشياء كثيرة، واختلاف في وجهات النظر، وعندما ينفد صبري، أقول كفاية كدة".

وأشارت النجمة المصرية إلى أنها قررت عدم الزواج للمرة الثالثة قائلة "قررت أعيش لنفسي، ومع نفسي".

يذكر أن آخر ظهور للنجمة نيللي كريم عبر شاشة التلفزيون كان من خلال مسلسل "100 وش" والذي عرض في ماراثون رمضان 2020 وشاركها البطولة الفنان المصري آسر ياسين.