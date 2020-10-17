يوسف وهبي.. عميد المسرح العربي متهم بـ"قتل زملائه"

تحل، السبت، ذكرى وفاة الفنان المصري الكبير يوسف وهبي، حيث وافته المنية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1982.

وبهذه المناسبة نلقي الضوء على لقاء تلفزيوني نادر، كان عميد المسرح العربي أجراه مع الإعلامية ليلى رستم عام 1966 في برنامج بعنوان "نجوم على الأرض" على التلفزيون المصري.



وكشف وهبي في هذه المقابلة عن عدد كبير من الجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته الفنية ومنها "رتبة البكوية، وسام الدفاع عن الحقوق الكاثوليكية من باب الفاتيكان بعد دوره في مسرحية كرسي الاعتراف، وسام الأرز، جائزة الدولة التقديرية عام 1970".

وقال خلال الحوار إنه يتحدث عدة لغات وهي الفرنسية والإنجليزية والإيطالية، مشيرا إلى أنه تعرض لموقف شديد الإحراج ذات مرة، عندما التقت به معجبة تركية، واقتربت منه وأشادت بإمكانياته التمثيلية ولأنه لا يتحدث التركية تحدث معها باللغة الفرنسية، وهنا شعرت المعجبة بالغضب.

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وأشار يوسف وهبي في حواره إلى أنه تعرض لموجة من السخرية، وقال النقاد عنه إنه يقتل زملاءه في كل عروضه المسرحية، ودافع عن نفسه قائلا: "لست مسؤولا عن كتابات شكسبير، أقدم روايات من الأدب العالمي، وفي أغلبها يقتل البطل خصومه، كما حدث في (عطيل) ولم أغضب من هذه السخرية".







ولد يوسف عبد الله وهبي في 17 يوليو/ تموز عام 1898، وسط أسرة أرستقراطية، وبالرغم من نشأته الثرية، عاش يدافع عن الفقراء، ويطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية في كل أفلامه وعروضه المسرحية، ومن أبرز وأهم أعماله "أولاد الذوات، المجد الخالد، ليلى بنت الريف، سفير جهنم".



تزوج وهبي 3 مرات ولم ينجب أطفالا، وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1982، أصيب بأزمة قلبية ورحل على إثرها، ودفن الجثمان في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم وسط مصر.