رانيا يوسف تكشف سر العناية بشعرها.. "الجاز" عامل رئيسي

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن طريقتها الخاصة للعناية بشعرها ليصبح قويا ولامعا، خلال حوارها ببرنامج "3 ستات" الذي يعرض عبر قناة "صدى البلد" المصرية.



وقالت رانيا يوسف: "نفسي أقص شعري تماما، كنت معجبة جدا بالنجمة العالمية ديمي مور عندما قصته تماما بالموس، فنحن كسيدات يجب علينا أن نؤكد دوما على قوتنا وإمكانية استغنائنا عن أي شيء حتى لو كان شعرنا الذي نحبه".





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وتابعت رانيا يوسف: "قمت بقص شعري في بداية انتشار فيروس كورونا لأني في العام الماضي مررت بوعكة صحية وتناولت دواء تسبب في تساقط شعري، وبدأت في الاهتمام به بوضع زيوت وكريمات مختلفة ليعود لطبيعته".

وبسؤالها عن الزيوت التي استخدمتها، قالت النجمة المصرية: "خليط من زيت الزيتون واللوز والأرجان وجوز هند، وحاجة كمان ممكن الناس تضحك عليها لأنها قديمة، قمت بإضافة معلقة جاز، بالمناسبة رائحة الجاز ليست سيئة جدا كما يظن البعض".

وتواصل رانيا يوسف تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، ويشاركها في بطولته أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، وهو من إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.