شكرا لقرائتكم خبر عن "إن كبر ابنك خاويه".. 6 نجوم يؤكدون صحة المثل بعلاقاتهم المميزة مع الأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقات مميزة يعيشها عدد من النجوم مع أبناءهم حيث لم ينشغلوا بمشاغلهم وأعمالهم الفنية عن ابناءهم وأسرهم مما جعل السوشيال ميديا مسرحاً يعكس تلك العلاقات المميزة، مثلما يظهر مع عدد من النجوم نسلط عليهم الضوء في السطور التالية.

مصطفى قمر وابنه تيام

النجم مصطفى قمر واحد من هؤلاء حيث يظهر مع ابنه تيام بصورة مميزة، آخرها حينما حلا ضيفين على برنامج "معكم" مع الإعلامية مني الشاذلى واستعرضا علاقتهما معاً في صورة نالت إعجاب مشاهدي البرنامج.

راغب علامة وخالد

أيضاً يحرص خالد علامة، نجل المطرب اللبناني راغب علامة، على مشاركة متابعيه، بصور مع والده من فترة لأخرى مما يعكس علاقة مميزة معهم تحظي بمتابعة الكثيرين على السوشيال ميديا، ودوماً ما يقلب في دولاب الذكريات، مثلما فعل مع صورة تم التقاطها قبل 10 سنوات وهما يضحكان مع بعضهما، حين كتب "قبل أكثر من 10 سنوات على المسرح، أتمنى أن أجعلك تضحك دائماً يا أبي، أحبك".



راغب علامة مع ابنه



راغب علامة مع ابنه



راغب علامة وابنه

عاصى الحلاني وابنه الوليد

الوليد ابن عاصى الحلاني دومأً ما يثبت علاقته المميزة بوالده وكأنهما أصدقاء وإخوة أكثر منها علاقة بين أب وابنه، وبالتالي دوماً ما ينشر صورة لهما معاً تملاً حسابه الرسمي على موقع انستجرام آخرها صورة لهما وهما نائمين وهو بين أحضانه حيث علق عليها بكتابة : "أحلى نومة بالدنيا".



عاصى الحلانى مع نجله

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محمد صبحي وأبناؤه

دوماً ما ضرب الفنان محمد صبحى أروع الأمثلة في عالم الدراما عن كيفية علاقة الأب بابنه من خلال سلسلة مسلسل "ونيس" التي باتت أيقونة في عالم الدراما، ومدرسة خاصة في كيفية التربية والتطور مع الأبناء بالشكل اللازم، وهو الأمر الذى يؤكد صبحي دائماً أنه منهجه في التربية مع أبنائه حينما يتحدث في البرامج الذى يحل فيها ضيفاً حين يكشف عن مدى قرب أبنائه منه.



صبحى وابنه

أرنولد شوازنيجر وابنه

أرنولد شوارزنيجر يظهر مع نجله في مناسبات عديدة، حينما يتنزها معاً على الدراجة يومياً، بالإضافة إلى حرص ابنه على تقليد والده في عالم كمال الاجسام بصور مشابهه له، حيث يسعي ليسير على خطاه.



ارنولد وابنه



ارنولد وابنه مع صديق لهما

ويل سميث مع ابنه

النجم ويل سميث يعتبر واحداً من أهم نجوم هوليود ممن يحرصوا على دعم أبنائهم حيث يحرص عل دعم ابنه منذ طفولته ويظهر معه فى أعماله، ويتحدث دائماً عن أنه أقرب صديق له.