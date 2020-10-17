بالفيديو| أحمد زاهر وابنته "ليلى" يقدمان العزاء لعمرو محمود ياسين ونجله

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان أحمد زاهر على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود ياسين، والذي أقيم أمس الجمعة في الشيخ زايد.

زاهر ذهب العزاء رفقة ابنته الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، والتي قدمت أيضا العزاء للفنان عمرو محمود ياسين ولنجله محمود.

جدير بالذكر أن ليلى التقت حفيد الفنان الراحل محمود ياسين في مسلسل "الفتوة" الذي عُرض رمضان المنقضي، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال.

محمود ياسين توفي يوم الأربعاء بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما، ودفن في مقابر أسرته صباح يوم الخميس، وتلقت أسرته العزاء مساء أمس الجمعة.