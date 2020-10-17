نيللي كريم تنهار في البكاء على الهواء.. والسبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - انهارت الفنانة نيللي كريم في البكاء خلال استضافتها ببرنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على فضائية "DMC". ودخلت الفنانة في نوبة بكاء بمجرد أن انتهت المذيعة من عرض مقدمتها التي تتضمن لمحات من مشوارها. وعندما سألت وفاء عن سبب البكاء أجابتها أن صوتها مؤثر جدا. وأضافت أنها بعد دخولها إلى معهد الفنون لم تشعر بالغربة، حيث التحقت بدار الأوبرا المصرية، وحينها جاء الكثير من الروس إلى دار الأوبرا من أجل التطوير.

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