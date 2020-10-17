رانيا يوسف: كان نفسي أمثل مع أحمد رمزي عشان نتشاقى.. ومليش في رشدي أباظة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها خُلقت حُرة، وترتدي ما يحلو لها من الملابس، متابعة: "طول الوقت بيتبصلي من بره، بيحكموا عليّا من لبسي مع إني طول عمري من قبل ما أدخل الوسط الفني وأنا بلبس على راحتي ومحدش كان بيقولي ده قصير ولا مفتوح، اللبس حرية شخصية ومحدش له دخل بيها خالص، ومش من حق حد يدخل ويقولي ألبس إيه وملبسش إيه".

وأضافت رانيا، خلال حوارها ببرنامج "3 ستات"، عبر قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة: "إحنا كلنا كنا في مصر بنلبس على راحتنا لحد فترة زمنية معينة، وبعد كده حصل تدخلات خارجية غيّرت مفهومنا عن اللبس، والشغل الكتير بيُفقد المرأة كل أنوثتها، بصحى في أوقات من النوم أحس إن صوتي قلب راجل من كتر ما بزعق".

وعن نجوم الزمن الجميل التي تتمنى مشاركتهم في أية أعمال، قالت: "كان نفسي أمثل مع أحمد رمزي عشان نتشاقى ونلعب، الولد الشقي أحمد رمزي، لكن رشدي أباظة مليش فيه أوي".