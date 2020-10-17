نانسي عجرم في ذكرى ثورة 17 تشرين: “إِن يَمُتْ لُبنَانُ.. مِتُّم مَعَهُ”

متابعة بتجـــــــــــــرد: في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع ثورة 17 تشرين، وجّهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رسالة أكدت من خلالها أن لبنان لا يستمر إلّا بمحبّة أبنائه، داعيةً الجميع إلى الإتحاد على محبّة الوطن.

وبكلمات أغنيتها الجديدة عن بيروت “إلى بيروت الأنثى” من قصيدة “إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار”، للشاعر الكبير نزار قباني، غرّدت نانسي عجرم عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” فكتبت: “إِن يَمُتْ لُبنَانُ.. مِتُّم مَعَهُ كُلُّ مَن يَقتُلُهُ.. كَانَ القَتِيلاَ”.

وأغنية “إلى بيروت الأنثى” هي من ألحان د. هشام بولس وتوزيع المايسترو باسم رزق، وتحتلّ منذ طرحها المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في لبنان وعدد كبير من البلدان العربية ودول الإغتراب.

نفيد بالذكر أن نانسي عجرم كانت قد تصدّرت في الأيام الماضية نشرات الأخبار المسائية عبر قنوات التلفزة اللبنانية المحلية، بعد أن أصبحت أغنيتها “إلى بيروت الأنثى” الحدث الفني والوطني الأبرز في لبنان، فتحدثت تلفزيونات الـ”ام تي في”، و”الجديد”، والـ”ال بي سي”، والـ”او تي في” عن القيمة الفنية والوطنية للأغنية وتصدّرها قائمة الترند على الإنترنت.