فيديو متداول لـ محمود ياسين قبل وفاته.. هذا ما قاله

متابعة بتجـــــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنجم الراحل محمود ياسين قبل فترة من الازمة الصحية التي اصابته واثرت عليه بشكل كبير وأدت الى وفاته قبل أيام.

ويظهر النجم القدير في المقطع المتداول في وقت سابق، بعد انتشار شائعات عن وفاته، وقدم خلاله الشكر لكل جمهوره الذي سارع للاطمئنان على صحته، لافتاً الى ان هذه المحبة هي اساس وحلم كل نجم يسعى من خلاى عمله الى الدخول لقلوب الناس.

يذكر بأن آخر ظهور لياسين كان في عزاء صديقه الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، في عام 2016، إذ شارك في تقديم واجب العزاء وبدا حينها حزينا ومتأثرا وعليه علامات التعب الشديد لفراق أعز أصدقائه.