بالصور – وشم شمس الكويتية الكبير يحدث بلبلة

متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة استعرضت فيها الوشم الكبير الذي تضعه على ظهرها، ما أحدث بلبلة بين المشاهدين الذين تساءلوا عن معنى الرسم.

واختارت الفنانة المثيرة للجدل فستاناً أسود منكوش بدوائر بيضاء كبيرة مكشوف عند الكتف وظهر بسببه أجراء من الرسم الذي لم يتضح ما هو، وبدا كأنه جناحي فراشة كبيريّن، ما ترك الامر لمخيلة متابعيها.

وتركت شمس شعرها القصير منسدلا على وجهها، بتسريحة الويفي الناعمة، ووضعت بعض اللمسات الناعمة من المكياج مع أحمر شفاه نيود.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة وانهالت التعليقات التي تساءلت عن شكل التاتو النهائي ومعناه، واستغرب الغالبية ملاحظتهم للوشم للمرة الاولى رغم متابعتهم لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.