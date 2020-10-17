متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة استعرضت فيها الوشم الكبير الذي تضعه على ظهرها، ما أحدث بلبلة بين المشاهدين الذين تساءلوا عن معنى الرسم.
واختارت الفنانة المثيرة للجدل فستاناً أسود منكوش بدوائر بيضاء كبيرة مكشوف عند الكتف وظهر بسببه أجراء من الرسم الذي لم يتضح ما هو، وبدا كأنه جناحي فراشة كبيريّن، ما ترك الامر لمخيلة متابعيها.
وتركت شمس شعرها القصير منسدلا على وجهها، بتسريحة الويفي الناعمة، ووضعت بعض اللمسات الناعمة من المكياج مع أحمر شفاه نيود.
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة وانهالت التعليقات التي تساءلت عن شكل التاتو النهائي ومعناه، واستغرب الغالبية ملاحظتهم للوشم للمرة الاولى رغم متابعتهم لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور – وشم شمس الكويتية الكبير يحدث بلبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.