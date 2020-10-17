شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح لأول مرة أمام يحيى الفخرانى فى "نجيب زاهى ذركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب أحمد خالد صالح لقائمة أبطال مسلسل "نجيب زاهى ذركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى، والذى يقابله لأول مرة في عمل درامى، ومن المقرر عرض المسلسل فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية في مدينة 6 أكتوبر بإحدى المولات الكبيرة.

ويبدأ أحمد خالد صالح تصوير مشاهده فى المسلسل الأسبوع المقبل بالديكورات الخاصة بالعمل، كما يقدم الفخراني شخصية نجيب زاهي ذركش، وهو محامي له 4 أبناء، لكن يدخل فى صراع معهم ويعانى من جحودهم، والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

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يذكر أن أحمد خالد صالح يواصل حاليا تصوير مسلسل "أنصاف مجانين"، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

و"أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، وبحاجة إلى نقل قلب، عقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحبًا له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كي يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.