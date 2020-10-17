شكرا لقرائتكم خبر عن "واقع افتراضى" اسماً مؤقتاً لمسلسل أحمد صلاح حسنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع مسلسل أحمد صلاح حسنى على "واقع افتراضى" ليكون اسماً مؤقتاً للعمل الذى انطلق تصويره قبل 10 أيام، على أن يتم اختيار الاسم النهائى للعمل بالتزامن مع عمليه التصوير التى تسير بشكل يومى، خاصة أن صناع المسلسل يرغبون فى تسريع عملية التصوير للانتهاء من كل المشاهد قبل نهاية العام الجارى وعرضه فى الموعد الذى تحدده الشركة المنتجة.

"واقع افتراضى" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، اسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.



ابطال-مسلسل-احمد-صلاح-حسنى

ويكرر أحمد صلاح تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطى للمرة الثانية بعدما قدموا مسلسل "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته نسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال وعفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، وتميم عبده.

وكان آخر أعمال أحمد صلاح حسنى مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهو بطولة ياسر جلال، ومى عمر، ونجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، أحمد جمال سعيد، محمود حافظ، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.