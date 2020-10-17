طارق العريان يوجه رسالة غامضة: الحشرات تهاجم المصابيح المضيئة دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك المخرج طارق العريان، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له رفقة أولاه الثلاثة، الأكبر "عمر"، والتوأم "آدم وعلي" من طليقته الفنانة السورية أصالة، واصفا الأبناء بأنهم أسرته ورجاله.

ووجه العريان رسالة حادة مجهولة، وجاء فيها: "لا تبالي بالانتقاد فالحشرات تهاجم المصابيح المضيئة دائما".

وكان طارق العريان نشر صورة له أيضا مع ابنيه من أصالة "آدم وعلي" صباح الجمعة، وظهر معهما بجوار حمام السباحة، معربًا عن حبه الشديد لهم.

ويأتي ذلك بعدما هاجم في وقت سابق الشاب خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة من زوجها السابق أيمن الذهبي، المخرج طارق العريان، ونشر عبر "إنستجرام" صورة مع والدته وشقيقيه "علي وآدم"، وكتب: "أخبرني.. هل تقضي وقت كاف مع عائلتك؟ الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أبدا أن يكون رجلا حقيقيا، أعلم أن هذا هو اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل، لذلك اصنع لي معروفا وأعد مشاهدته مرة أخرى، وشيء آخر أيضا، املأ هذا الفراغ سريعا من أجلي".

Advertisements

وأعلنت أصالة انفصالها عن طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، أنجبا خلالها التوأم "آدم وعلي".

وعقب ذلك، تحدثت أصالة عن تجربة زواجها من المخرج طارق العريان، مؤكدة في لقاء مع قناة "سكاي نيوز"، أن هذه التجربة أرهقتها نفسيًا ‏لدرجة أدت إلى لجوئها إلى العلاج النفسي الذي لا تزال تستعين به حتى الآن.