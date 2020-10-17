تراند اليوم : فنانة شهيرة: تزوجت دون علم أهلي .. وهذا ما سأفعله لو كررت ابنتي نفس التصرف

كشفت الفنانة نيللي كريم عن زواجها في عمر صغير جدا بدون رضاء أسرتها .

وقالت نيللي في برنامج "السيرة" الذي تقدمه وفاء الكيلاني: تزوجت في عمر 17 سنة دون علم أسرتي وأمي لطمت حين عرفت بالخبر.

وأضافت: في المرة الثانية تزوجت بعد 4 أيام من معرفتي بهذا الشخص وعندما علمت أمي بالأمر سكتت ولم تعلق .. يأست مني.

وتفاجأت نيللي بسؤال غير متوقع حول رد فعلها لو فعلت ابنتها نفس التصرف ، لتجيب قائلة: لا أعرف .. لم أفكر في الأمر .. لكن لو فعلت هذا تكون وضعتني أمام الأمر الواقع وحينها سوف أحاول التعرف عن قرب على الشخص الذي تزوجته.

