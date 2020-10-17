تراند اليوم : فنانة شهيرة: تزوجت دون علم أهلي .. وهذا ما سأفعله لو كررت ابنتي نفس التصرف

كشفت الفنانة نيللي كريم عن زواجها في عمر صغير جدا بدون رضاء أسرتها .
وتفاجأت نيللي بسؤال غير متوقع حول رد فعلها لو فعلت ابنتها نفس التصرف ، لتجيب قائلة: لا أعرف .. لم أفكر في الأمر .. لكن لو فعلت هذا تكون وضعتني أمام الأمر الواقع وحينها سوف أحاول التعرف عن قرب على الشخص الذي تزوجته.
وقالت نيللي في برنامج "السيرة" الذي تقدمه وفاء الكيلاني: تزوجت في عمر 17 سنة دون علم أسرتي وأمي لطمت حين عرفت بالخبر.
وأضافت: في المرة الثانية تزوجت بعد 4 أيام من معرفتي بهذا الشخص وعندما علمت أمي بالأمر سكتت ولم تعلق .. يأست مني.
وتفاجأت نيللي بسؤال غير متوقع حول رد فعلها لو فعلت ابنتها نفس التصرف ، لتجيب قائلة: لا أعرف .. لم أفكر في الأمر .. لكن لو فعلت هذا تكون وضعتني أمام الأمر الواقع وحينها سوف أحاول التعرف عن قرب على الشخص الذي تزوجته.