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تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة لوالدها: هدفع تكاليف علاجك بس مش عايزة أشوفك تاني

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حالة من الغضب سيطرت على المطربة المصرية بوسي بعد خروج والدها في تصريحات وانتقاد تخليها عنه.

و كشفت مصادر صحفية عن اتصال غريب أجرته المطربة بوسي بوالدها محمد شعبان بعد هجومه عليها في وسائل الإعلام وشكواه من تخليها عنه.

وطالبت بوسي والدها بعدم الانسياق وراء وسائل الإعلام وإنها سوف تقوم بمساعدته ماليا.

وقالت بوسي لوالدها: أنا هساعدك بس بدون ما  أشوفك بحسب "الوطن".

ويرجع قرار بوسي بسبب غضبها الشديد من والدها نظرا لتخليه عنهم منذ الطفولة.

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