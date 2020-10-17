بالصور.. نجوم مصر في عزاء محمود ياسين.. و"شهيرة" مصدومة بالدرع

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بالصور.. نجوم مصرفي عزاء محمود ياسين.. وشهيرة مصدومة بالدرع

السبت 17 أكتوبر 2020

شارك أغلب نجوم مصر في عزاء الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الجمعة، والذي أقيم في كومباوند بمدينة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.



واستقبل الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عزاء والده الفنان الراحل الذي توفي عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

كما كان في مقدمة مستقبلي العزاء الفنان محمد رياض، زوج الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل.

وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود ياسين، الخميس، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وكان الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة في مقدمة المشاركين بتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل، مرتديا كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشارك الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في العزاء، دون ارتداء كمامة.

وشارك كذلك الفنان أحمد بدير، الذي حرص على ارتداء الكمامة.

وحرصت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم على تقديم واجب العزاء شخصيا إلى الفنانة شهيرة، أرملة الفنان الراحل.

وظهر الفنان سمير صبري بين المشاركين، دون أن يرتدي الكمامة.

واستغل الفنان علي الحجار مشاركته في العزاء لتبادل الحديث مع الفنان صلاح عبدالله، وظهر الاثنان دون ارتداء الكمامة.

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وشارك الفنان أحمد عبدالعزيز في تقديم واجب العزاء أيضا، مرتديا الكمامة.

وظهر الفنان رياض الخولي بدون كمامة خلال تقديمه واجب العزاء.

وقدمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم واجب العزاء لكل من عمرو محمود ياسين والفنان محمد رياض.

وظهر الفنان فاروق فلوكس متكئا على عصاه خلال تقديم واجب العزاء دون ارتداء الكمامة.

وجلس الفنان شريف منير وقد أنزل الكمامة من فمه وأنفه إلى جوار الفنان الكبير أشرف عبدالغفور الذي لم يكن يرتدي الكمامة.

وظهرت الفنانة شهيرة، أرملة الفنان محمود ياسين، وقد بدت عليه مشاعر الصدمة التي لم تفارقها منذ رحيل الفنان الكبير. وظهرت وقد ارتدت الدرع الواقي إلى جانب الكمامة.

وقدم الفنان أشرف عبدالغفور واجب العزاء إلى عمرو محمود ياسين.

ولم يكتفِ الفنان محمد رمضان بعدم ارتداء الكمامة خلال تقديمه واجب العزاء، بل أصر على معانقة الفنان محمد رياض.

وحرص الفنان محمد رياض على مرافقة الفنان الكبير يوسف شعبان إلى مكانه داخل مقر العزاء، وقد ارتدى كل منهما الكمامة.

أما الفنان أحمد آدم فظهر في العزاء دون ارتداء الكمامة أيضا.