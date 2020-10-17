شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين عن موسم الرياض: افتقد تركي آل الشيخ وفناني المفضل عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير الصيني لدى الرياض شين وكينج ، عن افتقاده المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. Advertisements ونشر السفير الصيني تغريده شارك قال خلالها ، وجدت تفاعلا جميلا بين رجلين لطيفين.. افتقد معالي المستشار تركي آل الشيخ، وموسم الرياض الذي قضيت فيه وقتًا مُمتعًا مُتأملًا جمال الفن السعودي، وفناني المفضل عمرو دياب الذي أحب أغانيه كثيراً ، حتي أن أغنية وحشتيني صارت نغمة لجوالي.

تغريدة السفير الصيني لدى الرياض

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