شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: ماما قعدت فى الأرياف مع جدى ومبزعلش لما اسمى يرتبط بالنكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نيللى كريم، خلال استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" المذاع على قناة ‪dmc‬، " إنها لا تزعل و تغضب عند ربط اسمها بالنكد بعد العديد من أعمالها التى قدمتها ولكنها بالعكس تبتسم وتسخر من نفسها ".





وسألت الإعلامية وفاء الكيلانى، النجمة نيللى كريم هل تحب تحويل سيرتها الذاتية إلى فيلم أم مسلسل، ردت قائلة حياتى تتعمل فى فيلم او مسلسل لا سلسلة مسلسلات ومحبش و افضل حياتى الشخصية تفضل لنفسى و محدش يعرفها".

و تابعت، " ياريت بابا كان موجود جنبى و يشوف نجاحى و اخويا وأمى ظهرى وأنا اتعودت اكون ظهر نفسى و اعتمد على نفسى وكنت دلوعة بابا ولما يسألونى و أنا صغيرة تحبى تجوزى مين ارد عليهم اتجوز حد زى بابا و خدت منه روحه و ملامحه المصرية و اهدى سيرتى لولدى لانه ملحقش يفرح بيا و بكل نجحاتى".

وأضافت نيللى كريم أن جدها وجدتها حبوا مامتها جدا خاصة أنها تأقلمت بسرعة أثناء وجودها في مصر، وماما قعدت في الأرياف مع جدى لأن بابا كان في الجيش وأنا اتولدت في الإسكندرية .

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وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت آخر أعمالها مسلسل بـ100 وش، بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى