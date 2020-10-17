شكرا لقرائتكم خبر عن روبى فى إطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها على إنستجرام.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة روبى، متابعيها وجمهورها، عبر موقع "إنستجرام"، صورة جديدة، ارتدت فيها فستان وشوز أسود ولم تعلق روبى على الصورة، بينما أثنى متابعوها على إطلالتها، وهو الأمر الذى اعتادت عليه روبى فى الأونة الأخيرة.



الفنانة روبى

وظهرت الفنانة روبى من قبل داخل أروقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، خلال الأيام الماضية خلال تصويرها إعلان، وذلك تزامناً مع احتفالها بعيد ميلادها الـ39 بينما التف حول الفنانة روبى عدد كبير من زوار الكرنك داخلها لالتقاط الصور التذكارية معها خلال جلسة تصوير بالمعبد.

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روبى

وحصل ”الخليج 365” على فيديو للفنانة روبى مع المحبين والمعجبين أثناء تصويرها لأحد الإعلانات داخل المعبد، وتواجدت بالأقصر لمدة يومين لتصوير الإعلان، حيث احتفلت مؤخراً الفنانة روبى بعيد ميلادها الـ 39.

ودرست روبى القانون فى جامعة بنى سويف، وقد تزوجت من المخرج سامح عبد العزيز وانفصلت عنه بعد 3 سنوات، وأبرز المخرج شريف صبرى مواهب روبى الفنية فى الرقص الاستعراضي والغناء، وقدمت روبى العديد من الأغنيات الشهيرة كان أولها "كل أما أقوله أه"، و" انت عارف ليه" ، و"مشيت ورا إحساسى"، وكان أول ظهور لها في السينما مع بداية الألفينات، بعدما ظهرت فى دور صغير فى فيلم ثقافى، ثم تقديمها دور "بولا" ابنة الفنانة لطيفة فى فيلم "سكوت هنصور".

ومن أهم الأعمال التى شاركت روبى فيها فيلم: "سبع ورقات كوتشينة، و ليلة البيبى دول، الوعد، الشوق، الحفلة، الحرامى والعبيط، يوم مالوش لازمة، الكنز"، كما قدمت 3 مسلسلات: "بدون ذكر أسماء، سجن النسا، رمضان كريم" ومسلسل من بطولتها بعنوان "أهو دا اللى صار" مع أحمد داوود عام 2019.