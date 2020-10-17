شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الشيخ محمد عمران يكشف عن وجود عمل كان سيجمع والده والموسيقار محمد عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود محمد عمران نجل الشيخ الراحل محمد عمران نساج الابتهالات والإنشاد الدينى، إن السبب في انتقاله من مركز طهطا بمحافظة سوهاج إلى القاهرة هو الشيخ النقشبندى، مشيرًا إلى أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب سمع صوته في إحدى المرات، وكان من المفترض أن يكون هناك عملا سيجمع بينهما ولكن وفاة الموسيقار محمد عبد الوهاب حالت دون ذلك، مضيفًا أن والده فقد بصره، وهو في السنة الأولى من عمره نتيجة إحدى الأمراض، وهناك رواية أخرى تقول إنه كان قوى البنية، وهو في السنة الأولى من عمره فحسده أحد الأشخاص ففقد بصره بعدها.

وتابع محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، قائلا إن والده رغم أنه فقد بصره إلا أنه قام بقيادة الدراجة، بالإضافة إلى أنه قاد كذلك أيضًا إحدى السيارات ذلك لأنه كان لديه حب المعرفة، مشيرا إلى أن وفاة شقيقه الأصغر أحمد والذى توفى فجأة في عام 1986 وحتى وفاة والده عام 1996 كان يوميا يبكى على فراقه.