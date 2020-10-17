شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الشيخ محمد عمران يكشف عن وجود عمل كان سيجمع والده والموسيقار محمد عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر
وتابع محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى محمد الشاذلى، قائلا إن والده رغم أنه فقد بصره إلا أنه قام بقيادة الدراجة، بالإضافة إلى أنه قاد كذلك أيضًا إحدى السيارات ذلك لأنه كان لديه حب المعرفة، مشيرا إلى أن وفاة شقيقه الأصغر أحمد والذى توفى فجأة في عام 1986 وحتى وفاة والده عام 1996 كان يوميا يبكى على فراقه.
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