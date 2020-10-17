شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: "فاجأت أهلى بزواجى وأنا 17 سنة وأمى لطمت بالروسى.. ومش عاوزه اتجوز تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة نيللى كريم، إنها فاجئت أهلها بزواجها دون علمهم، وهى عندها 17 سنة، وذلك بعد وفاة والدها بشهور قليلة، وتابعت نيللى خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" المذاع على قناة ‪dmc‬، وأنا 17 سنة قررت اتجوز من غير ما أهلى يعرفوا و روحت قولت لماما اتجوزت لطمت بالروسى واتجوزت بعد وفاة ولدى بـ 6 شهور و كان الفرق بينى و بين زوجى 10 سنين واستمر 9 سنين و تانى جوازة كانت بسرعة.





وأضافت نيللى كريم فى حديثها قائلة: "الجواز ملهوش كتالوج الجواز زى البطيخ جوزتى الاثنين كانت قرعة"، ثم سألتها الإعلامية وفاء الكيلانى هل الطلاق بسبب الخيانة، لترد نيللى قائلة:" أكيد حصل خيانة بس الزواج مراحل وبعقد استحمل كتير و بعد كده اقول كفاية و الطلاق بسبب اختلاف وجهات النظر و مشاكل الحياة".





ثم سألتها الإعلامية وفاء الكيلانى، الجوازه الجايه هتلبسى بدله رقص لزوجك، لترد عليها نيللى ،" مش عاوزه اتجوز تانى وقررت اعيش لنفسى و مع نفسى".

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وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.

يذكر أن نيللى كريم قدمت آخر أعمالها مسلسل بـ100 وش، بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.