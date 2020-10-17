شكرا لقرائتكم خبر عن كوبى سمولدرز تدلى بصوتها فى الانتخابات الأمريكية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الممثلة الكندية كوبي سمولدرز بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر خدمة البريد لأول مرة بعد حصولها على الجنسية الأمريكية الشهر الماضي، حيث شوهدت الممثلة الكندية الأمريكية مع زوجها تاران كيلام أثناء قيامهما بتسليم بطاقات الاقتراع بالبريد في صندوق البريد الرسمي في لوس أنجلوس.



كوبي سمولدرز وزوجها تاران كيلام

وظهرت الممثلة الكندية الأمريكية كوبي سمولدرز، البالغة من العمر 38 عامًا، وهي ترتدي "تيشرت" مكتوب عليه "أنا ناخب"، وكانت مع زوجها أثناء إدلائها بصوتها في الولايات المتحدة.

وشعرت كوبي سمولدرز بسعادة بالغة بعد حصولها على الجنسية الأمريكية في الآونة الأخيرة، وهذا ما ظهر جليا من صورها التى التقطت خلال مشاركتها في الانتخابات الرئاسية التي ينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطى جو بايدن.

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كوبي سمولدرز بصحبة زوجها تاران كيلام

والتقطت كوبي سمولدرز صورا مع زوجها تاران كيلام الذي حرص على ارتداء تيشرت لونه رمادي وعليه صورة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي يدعم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الحالية.

كما شاركت الممثلة الكندية الأمريكية جمورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة سيلفي لها بعد مشاركتها في الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معلقة "لقدت صوت".



كوبي سمولدرز مع زوجها تاران كيلام في صورة سليفي