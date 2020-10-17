شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: اتقالى بره كتير وأول أجر ليا فى فرح كان 5 جنيهات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حمادة هلال، لما أشتغلت في محل "كبابجى"، كان وشه حلو عليا لأنى كنت بغنى وأنا شغال وواحد سمعنى وقالى فرح بنتى بكرة تعالى غنى، ولكن اليوم ده كان نكبة عليا برده لأنى غنيت في وقت متأخر من ورا والدى يعرف وكانت ايده تقيلة بس كان عنده حق فعلا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى المذاع على قناة الحياة، أنا عرفت أن صوتى حلو وقت المدرسة وفترة شغلى اللى اشتغلت في أفراح منطقتي، وأول أجر ليا الأفراح كان 5 جنيه وجيبت طرح لأمى بيها، وكان عندى طموح أخرج بره المنطقة، ولكن والدى طلب منى أبتعد عن الغناء وبعد فترة قالى هاوديك شركات انتاج في محاولة لمساعدتى.

وتابع، روحنا لشركة انتاج بس كانوا بيخافوا أن الصوت يتغير لما أكبر في السن شوية فلما سألته هتعملى شريط قالى لا وقالى أطلع "بره" والكلمة دى سمعتها كتير أوى، والموضوع ده سد نفسى، وبعدها قابلت حسن اش اش في شارع محمد على لأنى كنت بغنى هناك وهو اللى قالى هاوديك لحميد الشاعرى وفعلا أخدنى وسمع صوتى وفرحوا بيا جدا، وكانت البداية بقى.

وطرح النجم حمادة هلال أغنيته الأخيرة بعنوان "طحن في طحن"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، والأغنية من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبد الحليم، ويقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة وتحمل العديد من المفاجآت.

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وتأتى هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه حمادة هلال فى أغنيته الأخيرة "جمالها" وظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، وحازت على إعجاب الكثيرون، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة وحققت نسب مشاهدة عالية.



















