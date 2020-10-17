مايا دياب بالمايوه على الشاطئ وجلسة تصوير جديدة للديفا.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

الكثير من نجوم الفن، حرصوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مشاركة جمهورهم ومتابيعهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبالمقدمة منها "إنستجرام".

ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سميرة سعيد

الديفا سميرة سعيد، شاركت متابعيها بمجموعة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وظهرت مرتدية فستانا باللون الأبيض.

ريهام عبدالغفور

ونشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، صورة جديدة لها تظهر خلالها وهي تستمتع بوقت الغروب على شاطئ البحر، معلّقة: "لا تدع هذه اللحظة تنتهي".

ندى بسيوني

الفنانة ندى بسيوني ظهرت بإطلالة زرقاء اللون على شاطئ مدينة الإسكندرية، وعلّقت: "وحده البحر يسمع همسات الأرواح ليرتب عليها برقة، ويحتفظ بسرها إلى الأبد في أعماق أعماق عمقه لتعود إليه وتحكي له من جديد ويرتب عليها مرة أخري وتهيم الروح شوقا وحبا فيه.. إسكندرية معشوقتي".

مايا دياب

الفنانة اللبنانية مايا دياب شاركت جمهورها بصورة ظهرت خلالها مرتدية "مايوه" على شاطئ البحر، وعلقت: "أنا فقط أنظر إلى الوراء لأرى أنك تسعى إليّ".

ناهد السباعي

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أما الفنانة ناهد السباعي فنشرت صورة لها ظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق داخل سيارتها، وعلّقت بمقولة لـ كريس همفريز: "الطريق موجود، سيكون دائمًا هناك، عليك فقط أن تقرر متى تأخذه".

أحمد فلوكس

الفنان أحمد فلوكس نشر صورة له أثناء ممارسة التمارين الرياضية، معلّقا: "‏كن حرفا جميلا لسطر الحياة، لأن الأقلام سترحل، كن قويا فالحياة تميت الضعِيف قهرا، كن كريما مع البخيل لعله يشفى، وكن رحيما مع القاسي لعله يرق، وكن مهذبا مع الوقح لعله يستحي، وكن صبورا مع العنيد لعله يلين، كن قدوة حسنة في كل شيء، لعل الله يجعلك سببا في تغيير الآخرين للأفضل".

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل عدة صور لها ظهرت خلالها باللون الأسود وتركت شعرها منسدلا، واكتفت بذلك دون تعليق.

مروة الأزلي

الفنانة مروة الأزلي شاركت جمهورها صورة جديدة لها في "الجيم" بملابس رياضي، معلّقة: "غمض عينيك وشوية هدوء".

جانا دياب

الفنانة الشابة جانا عمرو دياب، شاركت متابعيها مجموعة صور جديدة لها، وظهرت ببنطلون أسود وهاف ستومك.

طارق العريان

بينما ظهر المخرج طارق العريان، رفقة طفليه التوأم "آدم وعلي" من طليقته الفنانة السورية أصالة، بجوار حمام السباحة، معربًا عن حبه الشديد لهم.