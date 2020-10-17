هاني شاكر وأحمد بدير يقدمان واجب العزاء في محمود ياسين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365 :
تصوير-محمود عبد الناصر:
حرص نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، والفنان أحمد بدير، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.
وتم بناء سرادق العزاء مساء اليوم الجمعة، أمام القطعة 189 بكمبوند رويال سيتي بمنطقة الشيخ زايد الذي يقع أمام مسجد الشرطة.
ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صباح يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عامًا.
محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، ويعتبر من أهم فناني السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "اذكريني"، "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "الوعد"، "الجزيرة"، "الجلسة سرية"، "أغنية على الممر".
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