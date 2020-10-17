نجوم الفن والإعلام في عزاء محمود ياسين (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير-محمود عبد الناصر:

أقيم مساء اليوم الجمعة، عزاء الفنان الكبير محمود ياسين، الذي رحل عن دنيانا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

وتم بناء سرادق العزاء أمام القطعة 189 بكمبوند رويال سيتي بمنطقة الشيخ زايد الذي يقع أمام مسجد الشرطة.

وحرص الكثير من نجوم الفن والإعلام على حضور العزاء، ومن بينهم: هاني شاكر، أحمد بدير، ريهام حجاج وزوجها محمد حلالوة، المنتج أحمد السبكي، المخرج خالد جلال، أحمد زاهر وأسرته، المخرج رامي إمام، دُرة، وفاء سالم، شيرين، صابرين، علي الحجار، رياض الخولي، أشرف عبد الغفور، نهال عنبر، أيمن بهجت قمر، سمير صبري، فاروق فلوكس، أشرف زكي، روجينا، لطيفة، منذر ريحانة، عبير صبري، الموسيقار هاني مهنا، المخرج أحمد خالد موسى، إلهام شاهين، ماجد المصري، هاني رمزي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، شريف منير، محمود حميدة، محمد رمضان، عبد الرحمن أبو زهرة، كمال أبو رية، أحمد آدم، أحمد شاكر عبد اللطيف، سهر الصايغ، سليمان عيد، الإعلامي محمود سعد، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامي عبد الرحيم علي وغيرهم، بالإضافة لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

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وكان في استقبال المعزين نجل الراحل الفنان عمرو محمود ياسين، وزوج ابنته الفنان محمد رياض.

ورحل الفنان الكبير عن عالمنا صباح يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عامًا.

محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، ويعتبر من أهم فناني السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "اذكريني"، "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "الوعد"، "الجزيرة"، "الجلسة سرية"، "أغنية على الممر".