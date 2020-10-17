"عشان أبقى تريند".. محمد سعد يعلن انضمامه للسوشيال ميديا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعلن نجم الكوميديا محمد سعد، اليوم الجمعة، انضمامه رسميا لعالم السوشيال ميديا.

وكشف سعد، عن تدشينه لثلاثة حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر".

ونشر سعد، مقطع فيديو على طريقة أشهر الشخصيات التي قدّمها طوال مشواره بأفلام "اللمبي" و"عوكل" و"بوحة" و"كتكوت"، وهو يقول لجمهوره: "خلال أنا قررت اقتحم أبواب السوشيال ميديا، وهبقى على إنستجرام وتويتر وفيسبوك عشان أبقى تريند".

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد هو فيلم "محمد حسين" عام 2019، من بطولة النجوم: سمير صبري، مي سليم، دينا محسن، بيومي فؤاد، محمد ثروت وغيرهم، تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.