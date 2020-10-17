أحمد زاهر وأسرته آخر حضور مراسم عزاء محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد زاهر، على حضور مراسم عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، بصحبة أسرته، ليكون آخر الحاضرين للعزاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة، أمام القطعة 189 بكمبوند رويال سيتي بمنطقة الشيخ زايد الذي يقع أمام مسجد الشرطة.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا صباح يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 79 عامًا.

محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، ويعتبر من أهم فناني السينما المصرية، ومن أبرز أعماله "اذكريني"، "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أنف وثلاث عيون"، "مولد يا دنيا"، "الوعد"، "الجزيرة"، "الجلسة سرية"، "أغنية على الممر".