تراند اليوم : شاهد.. المتحول جنسيا بدر خلف يتحرش بفنان سعودي شهير

كشف الإماراتي المتحول جنسيا بدر خلف، أن الفنان السعودي رابح صقر، قام بحظره من حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أن طالبه خلف بوضع قناع للبشرة، ليظهر بشكل أجمل.

وكتب بدر خلف تغريدة : “عطاني بلوك عشان قلتله حط ماسك؟ يما شهالنفسية هذا الي يبي لكم الخير”



وأشاد النشطاء بتصرف رابح صقر مع بدر خلف، مؤكدين أن هذا التصرف هو الأكثر مثالية أمام تصرفاته المثيرة للجدل وتشبههه بالنساء وصولا الى اعلان حمله.

وكان خلف قد علق على تغريدة نشرها رابح صقر، وكتب: “صباح النور روحي يا كيكة انته حط ماسكات”.

وجاء ذلك بعد صدمةً كبيرة تسبب بها بدر لمتابعيه على مواقع التواصل بعد أن ظهر بصدر أنثوي واستعرضه أثناء ارتدائه حمالة صدر نسائية بمقطع فيديو جديد من نوعه.

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وظهر المتحول جنسيا بدر خلف بالمقطع الذي نشره عبر منصة “تويتر”، وهو يرتدي فستاناً عارياً مثل قميص النوم تماما، ويكشف من خلاله عن صدر أنثوي المتكامل، كما وكشف عن بطنه.

وعلق بدر على الفيديو قائلاً: ” خلف الكواليس قبل ما اشيل الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا”.