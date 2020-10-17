للمرة الاولى … فيلم هوليوودي يصور كاملا في دولة الإمارات

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لأول مرة في التاريخ يتم تصوير فيلم هوليوودي بشكل كامل في دولة عربية والشرق الاوسط، إذ يعتبر هذا الفيلم إنجازا حقيقيا عبّر عنه المنتج والمخرج الإماراتي، منصور اليبهوني الظاهري، بفخر كبير لتصوير الفيلم في إمارة أبوظبي.

وكشف الظاهري أن الفيلم يحمل اسم “The Misfits”، وتم تصويره كاملا في إمارة أبوظبي الخليجية، بحسب تصريحات المخرج لبرنامج “بالتفصيل”، المذاع على فضائية “الإمارات”.

وقال إن “تصوير الفيلم في العاصمة أبو ظبي أعطى قيمة مادية كبيرة له، على الرغم من أن التكلفة المادية لم تكن بالشكل الذي سيراه المشاهدون في الصورة، وإذا كان قد تم تصوير الفيلم في أي دولة أوروبية، فالتكلفة كانت ستصل إلى ملايين الدولارات”، وأرجع سر القيمة الكبيرة لذلك إلى جمال دولة أبو ظبي.

وعن أبرز الممثلين المشاركين في الفيلم، أشار منصور اليبهوني إلى أنه من بطولة بيرس بروسنان، الذي سبق وأن جسد شخصية العميل السري البريطاني، “جيمس بوند”، إلى جانب تيم روث وهيرمين كورفيلد.

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وأضاف أنه من الصعب تحديد موعد نهائي لعرض الفيلم في دور العرض السينمائية بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وبحسب موقع “أرابيان إنداستري”، فإن فيلم “The Misfits” تدور أحداثه في إطار من الحركة والمغامرات، ومن إخراج ريني هارلين، الذي أخرج الجزء الثاني من أفلام “الأكشن” الشهيرة “Die Hard” من بطولة بروس ويليس.

منصور اليبهوني الظاهري، هو كاتب ومخرج ومنتج افلام إماراتي حاصل على بكالريوس علوم سياسية وحاصل على ماجستير إدارة اعمال وماجستير فنون جميلة في صناعة افلام حاز على جوائز عدة، منها أفضل كاتب ومخرج. وله خبرة طويلة في مجال صناعة الأفلام.