تراند اليوم : رانيا يوسف : كان نفسي اللعب و أتشاقي مع أحمد رمزي لكن رشدي أباظة حمش

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها تخاف كثيرا من المرض، وعدم العمل، كاشفة عن أنها تشعر بالغربة وسط أصدقائها. وأضافت خلال لقائه ببرنامج “3 ستات” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، أنها لا تخاف من الموت، وتخاف فقط من الرحلة الأخيرة قبل الموت ومن الوحدة.

وتابعت رانيا يوسف أنه يستفزها دائما موضوع التنمر والتحرش، قائلة إنها لا تحب الشر، كانت تتمنى أن تقوم بالتمثيل مع الفنان أحمد رمزى، مضيفة: “عشان نتشاقى ونلعب فهو الولد الشقي للسينما المصرية”.

وأكملت رانيا يوسف: “مليش في رشدي أباظة عشان أمثل معاه”، كاشفة عن أنها تحب الوجه الطفولي الذي يظهر عليه الفنان الراحل أحمد رمزي.

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وكشفت الفانة رانيا يوسف أن مواصفات الرجل الذي من الممكن أن تنجذب إليه تتخلص في تفكيره وشخصيته وحنيته وكرمه، قائلة إن مفتاح قلبها يتلخص فى أن يكون لديه رحمة.