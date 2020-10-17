تراند اليوم : رانيا يوسف : أنا متربية تربية عسكرية بس ملبن من جوة

قالت الفنانة رانيا يوسف ، إن أنوثتها من الخارج فقط مؤكدة أنها تأثرت بأسلوب حياة والدها كونه كان عسكريا.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد ، تقديم الإعلاميات سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد، أنها تلقت تعليمها في مدارس راهبات ولم يكن هناك حرية بأن يرتفع الصوت داخل المدرسة فكانت التربية أكثر من التعليم.

وقالت الفنانة رانيا يوسف ، إنها حصلت على مساحة حرية في المنزل وكان والدها متفاهما للغاية وكان أكثر سر يعرفه عنها والده فهناك ثقة بينها وبين والدها.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف أنها لا تحب الأوامر أو القهر، مؤكدة أنها تترك الحرية لبناتها لكن بحدود وهناك حد معين لا يمكن تجاوزه ويتم إجراء حوار حوله.