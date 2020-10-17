تراند اليوم : بمنتهي الدلع .. رانيا يوسف بتحكي مشهد إغتصبها ” إتخضيت منه ” – فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف ، إنها لم تختر مسلسل أهل كايرو، لكن هو من اختارها، مشيرة إلى أن المسلسل كان معروضا على اثنين من زملائها ولكن اختلافا لأسباب مالية.

وأضافت رانيا، في برنامج «3 ستات» المذاع على قناة صدى البلد، «بعد قراءة مسلسل أهل كايرو، قولت هعمل المسلسل ده لو ببلاش».

وأشار إلى أن أول مشهد قرأته هو الاغتصاب الجماعي في العيد، ما أصابها بالخضة والصدمة، مؤكدة أن المسلسل مكتوب بطريقة شيقة.

وتابعت: إنها كانت ترى صافي سليم، متنمرة في مشاهد وغلبانة وضعيفة ومنكسرة في مشاهد أخرى.

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وعن سبب عملها بالتمثيل، قالت: «أنا طفلة وبحب ألعب الدور وبخرج حاجات داخلى لا تخرج في الحقيقة»، مؤكدة أن متعة التمثيل ليس به ملل ولا روتين، وتذهب معه لمناطق لم تذهب لها من قبل.