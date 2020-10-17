تراند اليوم : ميرهان حسين تهنئ تامر حسني علي أغنيته الجديدة

وجّهت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​ التهنئة للفنان المصري ​تامر حسني​ بعد طرح اغنيته الجديدة “​مبطلناش إحساس​”.

وعلقت ميرهان حسين على صفحتها الخاصة قائلة: مبروك يا صديقي، فخورة بك كالعادة تيمو”.

وتقول كلمات الأغنية: “كبرنا وعقلنا مبقاش كلامهم يشغلنا .. ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا .. كبرنا وفهمنا عرفنا ان الوجع اوقات بيجي ويمشي بس عشان يعلمنا” ويتابع:”بطلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس .. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس .. بطلنا نحب زيادة مبطلناش احساس ..سيبنا اللي بيسبنا .. وبطل بعده يتعبنا بقينا مع اللي فاز بقلوبنا وكسبنا”