تراند اليوم : محدش يقول لمراته .. جون سينا يتزوج من شاي شاريا سرًا

تزوج الفنان والمصارع جون سينا من حبيبته شاي شاريا يوم 12 أكتوبر الجاري، وذلك حسب ما جاء في “et news” النسخة الامريكية وقرر الثنائي اقامة حفل الزفاف سرا بمدينة “فلوريدا”.

وبدأت قصة الحب بين “سينا” و شاي شاريا في بداية عام 2019 من خلال موعد عشاء في “كندا”، وكان الظهور الرسمي الاول لجون سينا وشاي شاريا في العرض الخاص لفيلم “playing with fire”.

ومن ناحية اخري أعلن النجم العالمي جون سينا عن تبرعه بمليون دولار أمريكي لحركة Black Lives matter لمناهضة العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء، بعد المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة الامريكية بسبب مقتل جورج فلويد.

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وبدأت تظاهرات الولايات المتحدة الامريكية في اتخاذ منعطف جديد في شكلها ، وأصبح المتظاهرون يكسرون القواعد والرموز السياسية والتاريخية التي لطالما كانت موضع احترام و إجلال في الشوارع والميادين.

ووفقا لما ورد في صحيفة ” ميرور” البريطانية”، فإن المتظاهرين في ولايات كنتاكي ولوس أنجلوس وعدد من الولايات الأخرى قاموا بتحطيم التماثيل التي تشير للرموز الشهيرة في أمريكا احتجاجا على مقتل جورج فلويد .

وانتشلت الشرطة الامريكية اليوم في مدينة بريستول تمثال إدوارد كولستون من النهر بعد هجوم المتظاهرين وخلع التمثال وإلقائه في النهر للتعبير عن غضبهم .