شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الإماراتية أحلام تتألق فى حفل غنائى بسلطنة عمان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفلها الغنائي، الجمعة، الذي أقيم في الأوبرا السلطانية بعمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية.

وشاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها من الحفل الغنائي، معلقة :"أغاني من الزمن الجميل.. أغاني للتاريخ، فضها سيرة لايجي للحب طاري كلمه اخيره قلتها وهذا قراري لا أنا ولا انته نتفق ارجوك لازم نفترق وخلني انا باخذ من الوقت ثاري.. أكلام في الأوبرا السلطانية".



أحلام عبر انستجرام

فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا لحفل الفنانة الإماراتية أحلام بمناسبة يوم المرأة العمانية.

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يشار إلى أن الفنانة أحلام أحيت في سبتمبر الماضي، حفلا غنائيا كبيرا في المملكة العربية السعودية على مسرح بجدة، ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى.



احلام

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة الإماراتية أحلام تفاصيل ألبومها الجديد، مؤكدة أن انتشار فيروس كورونا تسبب فى وقف العمل على ألبومها الجديد، حيث كانت طيلة الأسابيع الماضية ملتزمة بالحجر المنزلى، وبالتالى لم تتمكن من زيارة الاستوديو لاستكمال تنفيذ الأغنيات الجديدة.

وكتبت أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة "أصدقائى وأخوانى وأخواتى جمهورى الأقرب إلى قلبى أولاً أحب أشكركم على محبتكم وحرصكم على جديدى وألبومى، أولاً أنا كنت ملتزمة جداً بالحجر وعشان أسجل لازم أروح الاستوديو والاستوديو يعنى ناس ومهندسين وتسجيل وهذا يعرضنا للخطر الآن الوقت صار أفضل".



أحلام